جنبلاط: نكبة جديدة تنتظر الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن

نشر رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني، وليد جنبلاط، تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أكد فيها أن نكبة جديدة تنتظر الفلسطينيين.







وقال جنبلاط، في تغريدته: "أين هذا المشهد، في كل موقع من هذا العالم، يشهد تهجيراً جماعياً، في الغرب يتصاعد اليمين العنصري بدعم أمريكي؛ لتدمير الوحدة الأوروبية بحجة المهجرين".





وأضاف: "لكن في الشرق نكبة جديدة تنتظر الفلسطينيين، إن التهجير الجماعي في العراق وسوريا خاصة، أفضل ذريعة للصهيونية للوصول إلى يهودية الدولة".