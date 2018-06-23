شؤون فلسطينية

سلطة النقد تَرُد على ليبرمان بشأن شركة صرافة في غزة

سلطة النقد تَرُد على ليبرمان بشأن شركة صرافة في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت سلطة النقد الفلسطينية، أن سجلات الترخيص لديها لا تظهر وجود أية شركة مرخصة من قبل سلطة النقد باسم "شركة حامد للصرافة".

وكان وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أعلن مساء الخميس، أن شركة "حامد للصرافة" التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، "شركة إرهابية".

وقال ليبرمان تعليقاً على ذلك:" شركة حامد للصرافة هي إحدى منابع التمويل لحركة حماس، وأن الإعلان عنها سيلحق الضرر بمصادر تمويل حماس الأخرى حول العالم، وأتمنى أن نغلق كل منافذ التمويل للحركات الإرهابية، وآمل أن تتخذ دول أخرى مثل هذه الخطوة". 

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