شؤون فلسطينية

مساءً.. مسيرات برام الله للمطالبة برفع الإجراءات عن قطاع غزة

مساءً.. مسيرات برام الله للمطالبة برفع الإجراءات عن قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الحملة الشعبية لرفع الإجراءات عن غزة، جماهير شعبنا لأوسع مشاركة في المسيرة الحاشدة، التي ستنطلق من دوّار المنارة اليوم، السبت، 23 حزيران/ يونيو، على السادسة مساءً إسناداً ونصرة لغزة وأهلها، مؤكدة على ضرورة المشاركة الواسعة في كافة الفعاليّات والنشاطات، الداعمة لمبادئ الحملة من أجل استكمال رفع الإجراءات عن غزة.

وحيّت الحملة في بيان لها كافة الجماهير التي لبّت نداء الحريّة ونصرة غزّة، وشاركت في المظاهرات التي انطلقت الأيام الماضية، مؤكدة على أن المظاهرات المناصرة لغزة، لن تتوقّف إلّا برفع كافة الإجراءات، واستجابة الرئيس الفلسطيني، والحكومة لمطالب الحملة برفع كافة الإجراءات عن أهلنا في غزة.

ودعا القائمون على الحملة، وسائل الإعلام الفلسطينيّة والدوليّة، لمراعاة انحياز الحملة المُطلق للمصلحة الوطنيّة الفلسطينيّة العامّة والتحرّر من الاستعمار، متوجهة إليها بطلب الاستمرار في تغطيّة الحملة من مبدأ الهم الوطنيّ الواحد، والرسالة الوطنيّة التي ترفعها الحملة.

وأوضحت: على أن الحملة تعبّر عن رأيها وموقفها من خلال البيانات الرسميّة الصادرة عنها، أو ما يُنشر على صفحتها الإلكترونية (ارفعوا العقوبات) فقط، مؤكدة مقاطعتنا التامّة والمُطلقة للإعلام الإسرائيليّ.

وحذرت الحملة، من أية ممارسات ميدانية من شأنها العبث بأمن المظاهرة، كونها تحمل طابعاً سلمياً بحتاً.

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