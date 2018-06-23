لعزل قطر.. السعودية تُنشئ قناة بحرية

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (ذا ماركر) الإسرائيلي، أن المملكة العربية السعودية، تبدأ بعرض مناقصة للشركات الدولية لحفر قناة بطول 60 كلم، وبعرض 200 متر وعمق 20 متراً.وأوضح الموقع ذاته، أن السعودية، تهدف من وراء حفر القناة؛ لعزل دولة قطر، وجعلها جزيرة، لافتاً إلى أن تكلفة حفر القناة، تبلغ 750 مليون دولار.