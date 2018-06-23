شؤون فلسطينية

كهرباء غزة توضح جدول الكهرباء المعمول به في محافظات القطاع

كهرباء غزة توضح جدول الكهرباء المعمول به في محافظات القطاع
خاص دنيا الوطن
أكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن جدول التوزيع المعمول به حالياً، هو أربع ساعات وصل مقابل 16 قطاع مع بعض الزيادات.

وفيما يتعلق بمصادر الطاقة، أوضحت الشركة في نشرتها اليومية، التي وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها، أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة 108 ميجاوات، فيما تتحصل الشركة على 20 ميجاوات من محطة التوليد، أما الخطوط المصرية فلا زالت معطلة حتى اللحظة.

وأرجعت الشركة سبب تدرني قدرة الخطوط الإسرائيلية، إلى تعطل مفاجئ طرأ على خط بغداد المغذي لمحافظة غزة مساء أمس الجمعة، والذي تبلغ قدرته 12 ميجاوات.

وأشارت إلى أن احتياج القطاع من الطاقة يبلغ 500 ميجاوات، فيما يبلغ مجموع الطاقة المتوفرة حاليا 128 ميجاوات، أما العجز في الطاقة فيبلغ 372 ميجاوات.

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