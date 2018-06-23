الأسد: الحوار مع الأمريكيين مضيعة للوقت وواشنطن لن تغير سياستها بالشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس السوري بشار الأسد: إن الحوار مع الأمريكيين في الوقت الراهن، ليس إلا مضيعة للوقت، لافتاً إلى أنه لا يعتقد أن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط قد تتغير قريباً.



وقال الأسد، لقناة (أن تي في) الروسية: "التفاوض مع الخصم شيء مثمر، ولكن في حالة الولايات المتحدة، لم يحقق ذلك شيئاً منذ عام 1974، التحدث معهم في الوقت الحالي وبدون سبب، هو إضاعة للوقت".وأضاف: "بإمكانهم القول لكم ما ترغبون بسماعه، إلا أنهم سيفعلون العكس، الوضع يتعقد نحن لا نرغب في الحديث إليهم كونهم أمريكيين فحسب، نحن مستعدون للجلوس والحوار إذا كان ذلك سيحقق نتائج ملموسة".