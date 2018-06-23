الإغاثة الإسلامية: 68.5% من الأسر في غزة تحت عتبة الفقر

رام الله - دنيا الوطنكشفت دراسة أعدتها مؤسسة الإغاثة الإسلامية فلسطين، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة لها، إن 68.5% من الأسر في قطاع غزة تحت عتبة الفقر، فيما أن هناك 87% من الأسر يفتقرون للوصول إلى مياه شرب آمنة، و76.7% من الأسر يعانون من صعوبة الوصول لخدمات التعليم، وكذلك %61.2 من الأسر يفتقرون إلى الوصول لخدمات الصرف الصحي.وقالت الإغاثة الإسلامية؛ إنها قامت بإعداد دراسة تفصيلية بعنوان دراسة التجمعات السكانية الأكثر هشاشة في قطاع غزة 2017-2018 بهدف التعرف على واقع التجمعات السكانية الهشة.وركزت الدراسة على خمسة قطاعات رئيسية وهي: القطاع الاقتصادي والبيئي والتعليم والصحي والحماية.وقال مدير مكتب الإغاثة الإسلامية فلسطين، منيب أبو غزالة: "في قطاع غزة يوجد 270 تجمعاً سكانياً، وهي جمعيها تعاني من الهشاشة"، مؤكداً أن هناك 116 تجمعاً من تلك التجمعات، تعاني من هشاشة فوق المتوسطة.وتأتي هذه الدراسة ضمن جهود الإغاثة الإسلامية، التي تهدف للتعرف على التجمعات المحلية واحتياجاتها، والعمل على التخفيف من حدة الفقر فيها.وقال: "لقد استغرق العمل على إعداد الدراسة قرابة عام كامل بالتعاون مع الشركاء".وتأتي الدراسة في سياق مساهمة الإغاثة الإسلامية، في تحسين الأوضاع المعيشية للأسر والتجمعات الأكثر هشاشة.