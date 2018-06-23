الإعلام العراقي: ابنة صدام حسين تُعلن وفاة عزة الدوري ورغد ترد

رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة (سبوتنك) للأنباء، عن وسائل إعلام عراقية قولها: إن أنباء عديدة وصلت عن وفاة نائب الرئيس العراقي الأسبق في حقبة صدام حسين، عزة الدوري.



ونقل الموقع العراقي عن مصدر مقرب من محامي رغد صدام حسين، هيثم الهرش، قوله: إنه تم تكليفه من قبل ابنة صدام ببعث رسالة تعزية إلى عائلة عزة الدوري، بعد وفاته.





وأوضح المصدر، أن نائب صدام حسين توفي في إحدى مستفيات تونس، بعد صراع مع مرض في الدم، من دون أن يوضح طبيعة المرض ولا موقع المستشفى.

ونشرت صحيفة (أخبار العراق) بنسختها الإنجليزية، ومواقع عراقية عديدة إعلاناً نسبته إلى رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل يشير إلى وفاة عزة الدوري.من جانبها، نفت رغد صدام حسين، التقارير التي تتحدث عن وفاة عزة الدوري، أو إرسالها رسالة تعزية إلى عائلة نائب صدام حسين.وقالت رغد: "لا يوجد هكذا تصريح صادر من قبلنا، والمحامي هيثم الهرش كان محامياً سابقاً للسيدة رغد، وانتهى توكيله منذ زمن بعيد".وكانت السلطات العراقية، تبحث عن عزة الدوري طيلة السنوات السابقة، بعد مرور 15 سنة على سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بعد الغزو الأمريكي لبغداد عام 2003، ووجهت للدوري اتهامات عديدة بالضلوع في جرائم مع نظام صدام حسين، وتورطه في عمليات إرهابية.وغزت القوات الأمريكية العراق في 20 آذار/ مارس عام 2003، وتسبب ذلك في انهيار نظام الرئيس صدام حسين الذي حكم العراق لمدة 24 عاماً، وقتل 4500 جندي أمريكي خلال الغزو، ومئات الآلاف من العراقيين، كما أعدم صدام حسين بعد محاكمته في 2006.وخرج عزة الدوري في أكثر من مقطع فيديو، كان آخره نيسان/أبريل الماضي في الذكرى الـ 71 لتأسيس حزب البعث العراقي، موجهاً رسائل عديدة إلى العراقيين وعدد من الدول العربية.