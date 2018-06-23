واشنطن تُعلق برنامجين من التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، السبت، أن الولايات المتحدة، علقت إلى أجل غير مسمى، برنامجين من التدريبات العسكرية للتبادل والتدريب مع كوريا الجنوبية، المقررين للأشهر الثلاثة المقبلة.



وجاء في بيان المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت: "من أجل دعم تنفيذ الاتفاقات على أعلى مستوى في سنغافورة، وبالتنسيق مع حليفنا جمهورية كوريا، علق وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى أجل غير مسمى بعض التدريبات"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.وأوضحت وايت: "هذا يشمل وقف تدريبات المدافعين عن الحرية جنباً إلى جنب مع غيرها من التدريبات في برنامج التبادل العسكري- البحري، التي كان من المقرر إجراؤها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة"، مشيرة إلى أن ذلك يجري من أجل دعم المفاوضات الدبلوماسية التي يقودها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وكانت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قد قررتتا، يوم الاثنين الماضي، تعليق التدريبات العسكرية المشتركة (أولشي فريدوم غوارديان)، حسب وكالة (يونهاب) في إشارة إلى وزارة الدفاع في سيئول.وجاء في بيان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: "بعد التعاون الوثيق قررت كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، تعليق جميع أنشطة التخطيط (أولشي فريدوم غوارديان)، التدريبات الدفاعية، التي كان من المقرر إجراؤها في آب/ أغسطس".