قطر تُطالب بتعليق عضوية السعودية والإمارات بمجلس حقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطن

طالبت دولة قطر، أمس الجمعة، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بتعليق عضوية كل من: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المجلس.



وتابعت الصحيفة، أن الدكتور المري، دعا "الحكومة القطرية إلى اللجوء لمجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول المقاطعة، حول الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها ضد قطر، والتي ترقى إلى جريمة العدوان والحرب الاقتصادية والعقوبة الجماعية ضد الشعب القطري".





وأضافت الصحيفة، أن المري طالب مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة على المقاطعة، والأخذ بعين الاعتبار النداءات والتقارير الصادرة عن المقررين الخاصين، وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.



وجاء الطلب القطري، وفق ما أوردت صحيفة (الوطن) القطرية، على لسان علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، أكد فيه أنه نظراً للانتهاكات الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري، ووفقاً للبند (8) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2510) بتاريخ 15 أذار/ مارس 2006 بشأن إنشاء مجلس حقوق الإنسان.