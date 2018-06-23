دولي

نتنياهو يُعلّق على تقديم لائحة اتهام من النيابة الإسرائيلية ضد زوجته

نتنياهو يُعلّق على تقديم لائحة اتهام من النيابة الإسرائيلية ضد زوجته
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، عن استنكاره لاتهام زوجته، بطلب وجبات غذائية بنحو مئة ألف دولار على حساب دافعي الضرائب، ووصف الأمر بأنه سخيف.

وكانت النيابة، أعلنت الخميس توجيه الاتهام لساره نتنياهو (59 عاماً) بالاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة.

وقال نتنياهو في شريط فيديو بثه عبر (فيسبوك): "سُجل هذا الأسبوع رقم قياسي في السُخف، لأول مرة في التاريخ، تم توجيه اتهام لزوجة مسؤول كبير، بشأن وجبات بعضها قُدم لضيوف رسميين، وحتى رؤساء دول".

ولا يتوقع أن تترك هذه القضية آثاراً سياسية فورية على نتنياهو لانه غير معني بالملف؛ لكنه يُضاف إلى قضايا فساد مفترض كثيرة تهدد سلطته.

وكانت وزارة العدل، أعلنت في بيان، أن "النيابة العامة في منطقة القدس قدمت لائحة اتهام بحق زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو" بسبب حصولها على منافع شخصية.

وتضمنت اللائحة تهم "الاحتيال وإساءة الأمانة في قضية طلب مئات وجبات طعام مكلفة لمآدب خاصة، أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة، بلغت نحو 359 ألف شيكل" أي نحو 99 ألف دولار في مقري إقامة الزوجين الرسمي والخاص.

كما أخذت النيابة على سارة نتنياهو كذبها من خلال القول بعدم توفر طباخ في مقر إقامة رئيس الوزراء ما جعلها تطلب الوجبات من مطاعم مختلفة في القدس.

وقالت اللائحة: إن المتهمة قامت بطلب وجبات جاهزة لها ولأفراد عائلتها والأصدقاء والضيوف بشكل احتيالي من مطاعم شرقية وإيطالية ومطاعم سوشي معروفة في المدينة، بينما كان هناك طباخ بالمنزل وكل ذلك على نفقة الدولة بما قيمته 359 ألف شيكل.

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