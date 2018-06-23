السعودية تُحذّر المرأة من هذه المخالفات عند قيادة السيارات

رام الله - دنيا الوطن

حذرت الإدارة العامة للمرور في السعودية، النساء السعوديات الراغبات بقيادة السيارات من مخالفات تظليل السيارة.



وجددت الإدارة العامة للمرور في السعودية التأكيد على عدم استثناء النساء من مخالفات تظليل سياراتهن، مشيرة إلى دراسة طلبات جديدة لافتتاح مدارس نسائية للقيادة.وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، أن توجيهات الجهات العليا، شددت على تطبيق نظام المرور على الذكور والإناث على حد سواء، وبدون استثناء.يشار إلى أن إدارة المرور تشترط تظليل السيارات الخاصة، وأن يكون من النوع الشفاف ولا يحجب الرؤية، وأن يسمح برؤية من بداخل المركبة، ويوضع على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية، ولا يسمح بتظليل سيارات الأجرة، والإيجار اليومي، ومركبات نقل البضائع.وتستعد المملكة العربية السعودية للسماح للمرأة بقيادة السيارة، إذ حددت المملكة موعد 24 حزيران/ يونيو الجاري لتطبيق القرار.