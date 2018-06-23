شؤون فلسطينية

صحيفة: الإعلان عن المجلس المركزي بديلاً للتشريعي ومرجعية السلطة الفلسطينية

صحيفة: الإعلان عن المجلس المركزي بديلاً للتشريعي ومرجعية السلطة الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الحياة) اللندنية: إنه من المقرر، أن يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني الشهر المقبل، لإعلان نفسه مرجعية للسلطة الفلسطينية، وأنه الجسم الذي سيتولى صلاحيات المجلس التشريعي فيما يتعلق بملء الفراغ في المؤسسات التنفيذية مثل الرئاسة والحكومة في حال شغورها.

ووأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول فلسطيني وصفته بالبارز، أن المجلس المركزي (البرلمان المصغر في منظمة التحرير الفلسطينية) سيجتمع بين الخامس عشر والعشرين من الشهر المقبل، للبحث في استقرار النظام السياسي للسلطة في ظل الانقسام، وتعطل المصالحة وتوقف الانتخابات.

وقال المسؤول، وفق الصحيفة: إن المجلس المركزي، الذي فوّضه المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) تولي صلاحياته، في حال غيابه، سيتخذ قرارات مهمة في شأن استقرار النظام السياسي، على ضوء تعطيل الجهاز التشريعي للسلطة منذ الانقسام عام 2007.

وينص النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية، على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة في حال شغور منصب الرئيس، لمدة شهرين، يصار في نهايتها إلى إجراء انتخابات رئاسية؛ كما ينص على أن يتولى المجلس المصادقة على الحكومة، ومراقبتها وإقالتها، لكن المجلس التشريعي الذي تحظى حركة (حماس) بغالبية أعضائه، توقف عن العمل منذ الانقسام.

ونقلت الصحيفة، عن المسؤول الفلسطيني: "سندعو حركة حماس إلى الموافقة على انتخابات عامة، وفي حال رفضها ذلك، فإن المجلس المركزي، سيكون هو مرجعية السلطة إلى حين إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة".

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