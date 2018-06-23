قوات الاحتلال تُطلق قنابل الغاز تجاه عدد من الشبان شرقي خانيونس

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، قنابل الغاز تجاه عدد من الشبان الفلسطينيين قرب مخيم العودة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.ونفت مصادر محلية، وقوع إصابات بين الشبان الفلسطينيين نتيجة قنابل الغاز.