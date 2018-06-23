زوارق الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيد ببحر شمال مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، السبت، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيد الفلسطينية في بحر شمال مدينة غزة.وأفادت مصادر محلية، أن إطلاق النيران لم يسفر عن وقوع إصابات بين الصيادين الفلسطينيين.