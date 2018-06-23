فلسطين والأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين





وأكد الجانبان على أن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السّلام الشامل والعادل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي، وفق ما ذكرته وكالة (بترا): "إن المحادثات التي أجراها عريقات وفرج مع الصفدي والجندي تأتي في إطار عملية تنسيق المواقف والتحركات المستمرة بين المملكة ودولة فلسطين، للتعامل مع المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين".



وحذر الجانبان، خلال اجتماعهما، من تبعات استمرار الانسداد السياسي، وأكدا أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار والسلام الشامل دون التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خاصة حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني.



وطالبا المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري وفاعل لإيجاد أفق سياسي للتوصل لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة ولوقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض هذا الحل، واستعرضا المستجدات المرتبطة بجهود حل الصراع.



وأطلع الجانب الأردني نظيره الفلسطيني على اتصالات وتحركات المملكة التي يقودها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لإسناد شعبنا ولكسر الانسداد السياسي وفق أسس تطلق جهدا فاعلا لتحقيق حل الدولتين وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



واتفق الجانبان على إدامة التواصل والتنسيق.



رام الله - دنيا الوطنأجرى الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، مباحثات مع أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، واللواء عدنان الجندي، مدير دائرة المخابرات العامة، في العاصمة الأردنية عمان؛ حول مستجدات القضية الفلسطينية.