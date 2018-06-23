شؤون فلسطينية

مستوطنون يحرقون دونمات مزروعة بالزيتون في بورين بنابلس

مستوطنون يحرقون دونمات مزروعة بالزيتون في بورين بنابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أضرم مستوطنو (يتسهار)، النيران في عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون في قرية بورين جنوب محافظة نابلس، مساء أمس الجمعة.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية: "إن عشرات المستوطنين، هاجموا أطراف قرية بورين، وأشعلوا النار في عشرات الأشجار الزراعية الممتدة على مساحة واسعة من أراضي القرية"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

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