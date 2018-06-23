مستوطنون يحرقون دونمات مزروعة بالزيتون في بورين بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
أضرم مستوطنو (يتسهار)، النيران في عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون في قرية بورين جنوب محافظة نابلس، مساء أمس الجمعة.
وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية: "إن عشرات المستوطنين، هاجموا أطراف قرية بورين، وأشعلوا النار في عشرات الأشجار الزراعية الممتدة على مساحة واسعة من أراضي القرية"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).
أضرم مستوطنو (يتسهار)، النيران في عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون في قرية بورين جنوب محافظة نابلس، مساء أمس الجمعة.
وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية: "إن عشرات المستوطنين، هاجموا أطراف قرية بورين، وأشعلوا النار في عشرات الأشجار الزراعية الممتدة على مساحة واسعة من أراضي القرية"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).
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