مستوطنون يحرقون دونمات مزروعة بالزيتون في بورين بنابلس

رام الله - دنيا الوطنأضرم مستوطنو (يتسهار)، النيران في عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون في قرية بورين جنوب محافظة نابلس، مساء أمس الجمعة.وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية: "إن عشرات المستوطنين، هاجموا أطراف قرية بورين، وأشعلوا النار في عشرات الأشجار الزراعية الممتدة على مساحة واسعة من أراضي القرية"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).