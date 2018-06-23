السبت: انخفاض على درجات الحرارة والجو صافٍ ومعتدل

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الأحد 24/6/2018، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.