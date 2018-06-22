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معاريف: بن سلمان التقى نتنياهو سراً في الأردن الاثنين الماضي

معاريف: بن سلمان التقى نتنياهو سراً في الأردن الاثنين الماضي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، مساء الجمعة، عن لقاء سري، جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته الأخيرة للأردن، يوم الاثنين الماضي.

وقالت الصحيفة، إن الزعيمين التقيات في القصر الملكي الأردني، زاعمةً أن بن سلمان كان ينتظر نتنياهو في القصر الملكي الأردني، أثناء زيارته الأخيرة لعمان.

وأشارت الصحيفة، إلى وجود اتصالات مباشرة بين الطرفين، السعودي والإسرائيلي، تحت رعاية العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

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