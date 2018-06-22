بسبب الانسحاب الأمريكي.. إسرائيل تقاطع جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف

رام الله - دنيا الوطنقاطعت البعثة الإسرائيلية في جنيف، اليوم الجمعة، اجتماعًا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب انسحاب الولايات المتحدة الأميركيّة من المجلس، الأسبوع الماضي.وحسب القناة الإسرائيلية العاشرة، فإن الانسحاب جاء بناءً على توجيهات من الخارجيّة الإسرائيليّة، التي يرأسها رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو.ونقلت القناة، عن مصدر مسؤول في الخارجية الإسرائيليّة، قوله إن إن القرار "موضعيّ كان يجب اتخاذه"، ولم يُتّخذ، بعد، قرار على سياسات ثابتة بشأن اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.وأوضح المصدر، وفق القناة، أن استمرار التعاون بين إسرائيل ومجلس حقوق الإنسان يخضع لتقييم في الخارجية الإسرائيلية بالتنسيق مع الخارجية الأميركيّة.وكانت الولايات المتحدة الأميركيّة قد انسحبت، الأربعاء الماضي، رسميا، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب ما وصفته بـ"التحيّز المزمن ضد إسرائيل وغياب الإصلاح"، وهو تحرك حذر ناشطون من أنه قد يجعل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم أكثر صعوبة، فيما رحّب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالقرار.