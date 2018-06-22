شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال: ردودنا ستكون قاسية على إطلاق الطائرات الورقية من غزة

جيش الاحتلال: ردودنا ستكون قاسية على إطلاق الطائرات الورقية من غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بردود قاسية على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن "حركة حماس قد تجر بأفعالها قطاع غزة للتصعيد حيث تستخدم طرق وأدوات متنوعة هدفها المساس بإسرائيل".

وأضاف: "حماس تحاول في نفس الوقت التستر وراء ذرائع وقناع باتت مكشوفة"، وفق زعمه.

وأضاف: "البالونات والطائرات الورقية جزء من أفعال حماس وليست حراكًا شعبيًا. نعرف كيف نرد عليها".

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