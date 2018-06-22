شؤون فلسطينية

أبو يوسف: صفقة القرن لن تمر دون مفاوضات جدية وحقيقية

أبو يوسف: صفقة القرن لن تمر دون مفاوضات جدية وحقيقية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، أنها ليست المرة الأولى التي تشير بها الصحافة الإسرائيلية إلى ما يمكن تسميتها بـ (صفقة القرن) في إطار الحل السياسي للولايات المتحدة في المنطقة.

وأضاف أبو يوسف، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": "نحن ندرك أن الولايات المتحدة والعالم أجمع أنه لا يمكن أن تمر هذه الصفقة دون مفاوضات جدية وحقيقية تفضي إلى حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة موضوع القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ولهذا لن يكتب لها النجاح".

ولفت أبو يوسف، إلى أن الولايات المتحدة تحاول ترويج صفقة القرن في المنطقة ونحن نعتقد جازمين أنه لا يمكن التعاطي مع هذه الصفقة؛ لأنها تؤدي إلى تصفية جادة للقضية الفلسطينية ولدول المنطقة مصالح مرتبطة في حل جدي وحقيقي يفضي إلى سلام في المنطقة، لذلك في كل فترة تحاول الولايات المتحدة الإيحاء بما يمكن أن تشير إلى ترتيبات بما يتعلق بصفقة القرن.

وتابع: "أكدنا بشكل واضح منذ البداية أن أي حل في المنطقة لا يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي لن يكتب له النجاح، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ودون موافقتها لأي حل سياسي في المنطقة لن ينجح".

ورأى أبو يوسف، أن الولايات المتحدة جربت توطين اللاجئين في سيناء وغيرها والدول الاستعمارية، ولاحظ العالم أجمع كيف تم الضغط على الرئيس ياسر عرفات في كامب ديفيد للمساس في القدس وحق العودة وتم رفض ذلك وفشلت الولايات المتحدة.

وأضاف: "منذ أشهر عديدة تحاول الولايات المتحدة الترويج لصفقة القرن ونحن قلنا لا لأي مساس بالقدس وحق العودة، ولا بد ان اشير بعجالة ان القضية الفلسطينية لن تمس ما دامت تستند الى تضحيات ونضال الشعب الفلسطيني حيث قدم مئات الالاف من الشهداء والجرحى في سبيل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وبعدالة قضيته لذلك سيمضي قدما وأن أي حل لا يقضي إلى أمن واستقرار في المنطقة لن يكتب له النجاح لا من الولايات المتحدة ولا من غيرها ونحن واثقون بعدالة القضية وبنضال شعبنا لافشال صفقة القرن المشؤومة.

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