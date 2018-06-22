شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين تباشر نقل الجرحى الفلسطينيين من مستشفيات العريش إلى القاهرة

سفارة فلسطين تباشر نقل الجرحى الفلسطينيين من مستشفيات العريش إلى القاهرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أنه قد تم التواصل مع معالي وزيرة الصحة المصرية د.هالة زايد، ومستشار الوزيرة للحالات والطب الحرج د.شريف وديع, من أجل التنسيق فيما يتعلق بتأمين جرحى مسيرات العودة الذين وصلوا إلى العريش خلال اليومين المنصرمين والمتواجدين في مستشفى العريش وعددهم ثمانية جرحى الى مستشفيات القاهرة.

وأوضحت السفارة أن الملحقية الطبية بالسفارة تتابع التنسيق مع وزارة الصحة المصرية والأجهزة المعنية المصرية ما يتعلق بجرحى قطاع غزة وقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح المستشفيات المصرية ابوابها لتلقي الجرحى الفلسطينيون علاجهم في محافظات مصر المختلفة.

وأكدت السفارة حرصها على خدمة أبناءها الجرحى ومرافقيهم، وسعيها لتلبية كافة احتياجاتهم وتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم واستشفاءهم.

وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية نظير جهودهم في دعم ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وعبرت السفارة عن جزيل شكرها وتقديرها لوزارة الصحة المصرية ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة, وفتح ابواب المستشفيات المصرية لاستقبالهم وتذليل كافة العقبات للتيسير على الفلسطينين حتى يتعافون ويعودون للوطن بسلام.

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