شؤون فلسطينية

الوزير المالكي يشارك في مؤتمر رودس للأمن والاستقرار

الوزير المالكي يشارك في مؤتمر رودس للأمن والاستقرار
رام الله - دنيا الوطن
بدعوة من وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس شارك وزير خارجية دولة فلسطين، رياض المالكي، في أعمال مؤتمر رودس الثالث الامن و الاستقرار الذي انعقد من ٢١- ٢٢ حزيران في جزيرة رودس.

وعُقد المؤتمر، بحضور وزراء خارجية وممثلي ٢٦ دولة من أوروبا و العالم العربي ومنطقة البلقان وبحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وممثل جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، حيث ناقش المؤتمر خلال جلساته مواضيع تتعلق بالتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة وتحديداً منها في شرق المتوسط والمعيقات التى تواجه المنظمات الدولية في تنفيذ مهامها.

وأكد المشاركون دعمهم المطلق لضرورات تنفيذ قواعد القانون الدولي كاطار ناظم للعلاقات التي يجب أن تقوم على أساس احترام ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ القانون الإنساني الدولي.

وأكد المشاركون على محورية القضية الفلسطينية وأهمية الوصول إلى التسوية السلمية من خلال المفاوضات التي يجب أن تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية ودعمهم لحل الدولتين وفق حدود ٤ حزيران عام ٦٧ وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.

وأبدى المشاركين قلقهم من التصعيد الإسرائيلي خاصة في تسريع وتيرة الاستيطان الكولنيالي في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس والأوضاع القادمة في قطاع غزة على أثر استمرار الحصار الإسرائيلي و استهداف المدنيين الفلسطينين.

واستعرض الوزير المالكي في كلمته آخر التطورات السياسية بالمنطقة و التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني على اثر استمرار الاحتلال وسياساسته العنصرية وما يرتكبه من جرائم بحق شعبنا والقوانين الدولية ومخاطر السياسة الأمريكية المنحازة.

ودعا الوزير المالكي المشاركين إلى ضرورة العمل الجاد لإنهاء الاحتلال وتأمين الحماية الدولية له ومحاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

كذلك ناقش المؤتمر أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف والسبل الممكنة لمحاربته من أجل العمل على توفير بيئة مناسبة الاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعوب المنطقة والتعاون في مجال التطور التكنولوجي وبناء جسور الثقة والعمل الاغاثي الإنساني.

هذا وعقد الوزير المالكي عدد من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال المؤتمر، حيث التقي على حدى بكل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية اليونان ووزير الخارجية القبرصي، حيث تم بحث العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة خلال تلك اللقاءات.

وقد شارك إلى جانب الوزير المالكي في أعمال المؤتمر سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي.

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