شؤون فلسطينية

بحر: مسيرات العودة مستمرة وفاء لدماء الشهداء والجرحى حتى تحقق أهدافها

بحر: مسيرات العودة مستمرة وفاء لدماء الشهداء والجرحى حتى تحقق أهدافها
رام الله - دنيا الوطن
شارك وفد من المجلس التشريعي اليوم الجمعة، في مسيرات العودة الكبرى شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة،

وترأس الوفد البرلماني د. أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالانابة ، بمشاركة النائب عبد الرحمن الجمل، والنائب سالم سلامة، والنائب هدى نعيم.

وقال د. بحر خلال خطاب ألقاه في مسيرة العودة شرق مخيم البريج إن مسيرات العودة أربكت حسابات الاحتلال العسكرية والأمنية، وستستمر وفاء لدماء الشهداء والجرحى حتى تحقق اهدافها بالعودة وفك الحصار.

وثمن د. بحر تضحيات الجرحى والمصابين ودورهم البطولي في مسيرات العودة، مبينا أن عودتهم للمشاركة في الصفوف الاولى في المسيرات بعد اصابتهم يؤكد ارادة وعزيمة شعبنا على استراد حقوقهم وتمسكه بالثوابت ولن يقبل بصفقة القرن التي تحاول امريكا تمريرها بانهاء قضية شعبنا.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية تقف من خلف تلك المسيرات السلمية وتراقب ردة فعل الاحتلال عليها، وستعمل على حماية تلك المسيرات من عنجهية الاحتلال، وستتحرك في الوقت المناسب، بحيث تحافظ على أرواح أبناء شعبنا المشاركين في تلك المسيرات، ومضى يقول" سيكون للمقاومة رد فعلي قوي يردع الاحتلال".

وأكد أن حق العودة هو حق وطني مقدس لا تخضع مطلقاً للمساومة أو الابتزاز، داعياً شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى المشاركة الواسعة في مسيرات العودة الكبرى التي تشكل تحدياً لترامب والاحتلال والنواة الأولى لمشروع العودة إلى أراضينا المحتلة عام 48، وكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

كما زار الوفد البرلماني برئاسة د. بحر المصاب صالح عاشور من مدينة النصيرات، وهو أحد جرحى مسيرات العودة والذي فقد بصره بسبب اصابته.

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