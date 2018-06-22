"دنيا الوطن" تنشر كشف بأسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ السبت، بحيث يكون للحافلات المتبقية من الكشف السابق وهي (السابعة والثامنة والتاسعة)، بالإضافة إلى حافلة الجوازات المصرية والحافلة الأولى فقط من الكشف المرفق أدناه.





وطالبت الوزارة، الواردة أسماؤهم في جميع الحافلات المذكورة التواجد غداً الساعة 7:00 ص في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.



وطالبت المسافرين في باقي الحافلات من الكشف الجديد انتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.