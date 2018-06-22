شؤون فلسطينية

هل أقرت وزارة النقل والمواصلات تسعيرة جديدة في الضفة الغربية؟

هل أقرت وزارة النقل والمواصلات تسعيرة جديدة في الضفة الغربية؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة النقل والمواصلات ما جاء في بعض وسائل الاعلام حول التسعيرة الرسمية لوسائل النقل العام في المحافظات الشمالية.

وقال موسى رحال، مراقب المرور العام، إن الوزارة لم تطرح تسعيرة رسمية جديدة لوسائل النقل العام، وأن ما جاء على بعض وسائل الإعلام هو اجتهاد شخصي من قبل البعض.

وأضاف رحال، أنه في حال طرح تسعيرة جديدة من قبل الوزارة ستتم بما يتناسب مع أولويات المواطنين، حيث أن أي تسعيره يتم وضعها تتم فيها مرعاة ظروف المواطنين والوضع العام.

وطالب رحال وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة في تناقل الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية في نشرها والابتعاد عن الاجتهاد الشخصي لأن في ذلك يخلق حالة من الإرباك في أوساط المواطنين.

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