حكومة الوفاق الوطني تنعي المحامية (فيليتسيا لانغر)

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود : ان المحامية والمناضلة الاممية (فيليتسيا لانغر) التي عرفها ابناء شعبنا في دفاعها الصادق عن أسرانا الابطال في سجون الاحتلال، تميزت في نضالها وكفاحها الطويل بمجابهة الظلم والاحتلال والاستعمار.





وأضاف المحمود: "شكلت الحقوقية نموذجاً أنسانياً حقيقياً في الدعوة إلى إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يرتكز إلى استعادة حقوق شعبنا الفلسطيني كاملة، وإرساء أسس السلام العالمي الذي يستند الى قوة الحق وتطبيق القوانين والشرائع الدولية في انهاء الحروب والدمار ونزع الشرور، من اجل ضمان حياة كريمة لكافة ابناء البشرية يسودها الأمن والسلام والعدل.

رام الله - دنيا الوطننعت حكومة الوفاق الوطني المحامية (فيليتسيا لانغر) التي وافتها المنية خلال الساعات الماضية، بعد حياة حافلة كرستها لتثبيت الانحياز الى الحق، وترسيخ مبدأ الانتصار للإنسان.وشدد المتحدث الرسمي على أن كافة أبناء شعبنا البطل وأبناء الحركة الأسيرة البواسل وأحرار العالم يحتفظون للمناضلة (فيليتسيا لانغر ) بأعلى مراتب الوفاء والاخلاص والاحترام ، وستظل ذكراها مضيئة تتصدر مشهدنا الفلسطيني والعربي والمشهد العالمي، لأنها انحازت الى العدل الإنساني الذي تمثله القضية الفلسطينية، وآثرت ان تكتب حياتها بحروف النور والسلام والإخاء بين كافة ابناء البشرية.