شؤون فلسطينية

الحية: لن نسمح للاحتلال بخلق واقع جديد والمقاومة ستبقى ضاغطة على الزناد

الحية: لن نسمح للاحتلال بخلق واقع جديد والمقاومة ستبقى ضاغطة على الزناد
عضو المكتب السياسي لحركة حماس - خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، خليل الحية، إن مسيرات العودة تزداد صلابة، وأن حركته ستتمرد على القساوة والظلم والاحتلال حتى يرفع الحصار ويعيش الشعب الفلسطيني بغزة حياة كريمة.

وأضاف الحية، في تصريحات صحفية، الجمعة، أنه آن الأوان لرفع الحصار عن غزة بلا شروط وإلى الأبد، لافتاً إلى أن مسيرات العودة كشفت كذب وزيف الاحتلال، الذي يحاصر قطاع غزة.

وتابع الحية: "مسيرة العودة مستمرة ولن نسمح للاحتلال أن يخلق واقعاً جديداً كما يريد، وستبقى المقاومة ضاغطة على الزناد ونسعى للحرية وإنهاء الاحتلال والحصار ولو كلفنا ذلك ما كان".

وأشار الحية إلى أن المسيرات ستستمر حتى تحقق أهدافها، مؤكدا أن فصائل المقاومة موحدة لدحض المخططات الأميركية والإسرائيلية المتمثلة بـ (صفقة القرن).

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