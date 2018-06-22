ملادينوف: حان الوقت لرفع الحصار عن غزة وحل أزماتها يأتي بالحوار

رام الله - دنيا الوطن

قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إن الوقت قد حان لرفع الحصار عن غزة، وحل المشاكل المتمثلة بالكهرباء والمياه والمستشفيات.





وأضاف ملادينوف، خلال مؤتمر صحفي، مساء الجمعة: "مسؤوليتنا تحقيق التمويل اللازم بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والحكومة المصرية وإسرائيل وباقي الأطراف لحل المشاكل في غزة".



وتابع: "لا يوجد أي طريقة لحل الوضع في غزة، إلا عبر الحوار بين الأطراف"، مطالباً الالتزام بتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية وتمكين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.وأردف ملادينوف، أن الأمم المتحدة لا تريد فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، متابعاً: "أنا أخر شخص يتخلى عن وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة".وأوضح أنه "آن الأوان للعمل الجدي من أجل التوصل لحل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مطالباً الكف عن "الوعود والكلام الفارغ".وشدد ملادينوف على أن "خيار حل الدولتين هو الحل الوحيد لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، لافتاً إلى أن ذلك "يقتضي العودة للمفاوضات".