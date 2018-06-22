صور: إصابة سبعة مواطنين بينهم صحفي بالأعيرة المطاطية في كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة مواطنين بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط بينهم المصور الصحفي ناصر شتية خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمنددة بما يسمى بـ (صفقة القرن) والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ ١٥ عاماً.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت البلدة قبل انطلاق المسيرة واعتلت أسطح منازل المواطنين وأطلقت وابلاً كثيفاً من الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط مما أدى إلى وقوع سبعة اصابات عولجت جميعها ميدانياً من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.وأكد شتيوي على أن المسيرة حملت شعار دعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس مطالبا كافة القوى والفصائل توحيد جهودها وتوجيه كل اشكال الحراك الشعبي نحو مقاومة الاحتلال لافشال ما يحاك من مؤامرات تهدف للنيل من وحدة شعبنا خدمة لاهداف خارجة عن الص الوطني.وأشار شتيوي، إلى أن قوات كبيرة اقتحمت منزله وسط حالة من الصراخ وصلت لدرجة التعارك بالايدي في محاولة فاشلة لاعتلاء سطح المنزل لاستخدامه من اجل اطلاق الرصاص صوب الشبان الذين واجهوا الجنود بالحجارة واجبروهم على الهروب تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت من ساحة منزله مما أدى إلى حدوث حالة من الرعب والخوف بين أطفاله المتواجدين في المنزل.وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين حملوا تابوتا وهميا يحمل شعار صفقة القرن واحرقوه في اطار التاكيد على رفض شعبنا لهذه الصفقة المشبوهة التي تهدف تصفية مشروعنا الوطني.