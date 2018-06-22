شؤون فلسطينية

البرادعي: (صفقة القرن) عبارة عن تنازلات مجحفة مقابل مساعدات أمريكية لغزة والضفة

البرادعي: (صفقة القرن) عبارة عن تنازلات مجحفة مقابل مساعدات أمريكية لغزة والضفة
محمد البرادعي
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب الرئيس المصري السابق، مدير وكالة الطاقة الذرية الأسبق، محمد البرادعي، إن الإدارة الأمريكية ترغب في تقديم مساعدات لقطاع غزة والضفة الغربية مقابل تنازلات مجحفة تحت ما يسمي (صفقة القرن) التي تعدها واشنطن لتسوية القضية الفلسطينية.

وأضاف البرادعي، في تغريدة له على (توتير): "يبدو أن الخطة الأمريكية الآن هي تقديم مساعدات اقتصادية لأهل غزة والضفة لشراء قبولهم بتنازلات مجحفة (عن حقوقهم) تحت ما يسمى بصفقة القرن".

وتساءل البرادعي: "متى يفهم هؤلاء أن الحق في الحرية لا يشترى وأن الشعب الفلسطيني واعٍ لما يدبر له بليل".

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