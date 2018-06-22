الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة (كفر شوبا)

رام الله - دنيا الوطن

تمكنت دورية من جهاز المخابرات التابع للجيش اللبناني، اليوم الجمعة، من تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي بمحاذاة بلدة "كفر شوبا" الحدودية مع إسرائيل في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.



وحسب صحيفة (القدس)، فقد أكدت مصادر أمنية لبنانية في الجيش وقوى الأمن الداخلي، أن فريقاً من سلاح الهندسة في الجيش عمل على تفكيك الجهاز ونقله إلى أحد مراكز الجيش.وأوضحت الصحيفة، وفق المصادر الأمنية، أن قوة إسرائيلية كانت قد تسللت من محور "مزارع شبعا" اللبنانية المحتلة إلى مسافة حوال 700 متر شمال الخط الحدودي وعملت على تركيب الجهاز بشكل مموه داخل تل صخري يشرف على العديد من القرى اللبنانية الحدودية.وتقع بلدة "كفرشوبا" في منطقة العرقوب بالجنوب اللبناني وتطل على إسرائيل وسوريا والأردن وما زالت إسرائيل تحتل تلال البلدة إلى جانب مزارع شبعا.يذكر أن السلطات اللبنانية كانت اكتشفت في السنوات الأخيرة عشرات أجهزة التجسس الإسرائيلية تم نصبها في مناطق لبنانية عدة وخصوصاً في منطقتي الجنوب وشرق البلاد ومرتفعاتهما.