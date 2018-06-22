مصرع طفلة وإصابة شقيقتها إثر سقوطهما من علو شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنلقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها بجروح خطيرة، عصر الجمعة، عقب سقوطهما من علو في منزل أسرتهما ببلدة جباليا، شمال قطاع غزة.وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن الطفلة أنغام شلحة (4 سنوات) لقيت مصرعها، فيما أصيب شقيقتها خلود (10 سنوات) بجروح خطيرة، بسبب سقوطهما من الطابق الرابع في منزل العائلة بجباليا، وتم نقلهما إلى المستشفى الاندونيسي، في بلدة بيت لاهيا المجاورة.وأوضحت الوكالة، أن الطفلتين كانتا تلهوان على حديد الحماية لنافذة شباك شقة أسرتهما في الطابق الرابع، وسقطت الحماية بهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما على الفور وإصابة الأخرى بكسور وجروح حيث وصفت حالتها بالخطيرة.