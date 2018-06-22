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نتنياهو ومستشاري ترامب يبحثون (صفقة القرن) والأوضاع في قطاع غزة

نتنياهو ومستشاري ترامب يبحثون (صفقة القرن) والأوضاع في قطاع غزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع مستشار الرئيس الأمريكي الخاص جاريد وكوشنير ومبعوثه للسلام جيسون غرينبلات، الجمعة، عملية السلام في الشرق الأوسط والتطورات الإقليمية والأمنية والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

والتقى نتنياهو، بكوشنير وغرينبلات، في مدينة القدس، وذلك بحضور السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

وحضر اللقاءالسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر، حيث أعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن تقديره للرئيس ترامب على دعمه لإسرائيل.

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