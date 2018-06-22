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شؤون فلسطينية

شاهد: 14 إصابة في جمعة (الوفاء للجرحى) على الحدود الشرقية لقطاع غزة

شاهد: 14 إصابة في جمعة (الوفاء للجرحى) على الحدود الشرقية لقطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عصر الجمعة، إصابة ستة مواطنين بجراح مختلفة وبالاختناق خلال مشاركتهم بجمعة الوفاء للجرحى.

وبدء آلاف المواطنين، عصر اليوم الجمعة، التوافد إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في "جمعة الوفاء للجرحى"، وذلك ضمن مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت في الثلاثين من آذار/مارس الماضي.

وأطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي باتجاه المتظاهرين، فيما تمكن الشبان من اشعال عدد من إطارات السيارات وسحب أجزاء من السلك الفاصل.

وأطلق المتظاهرون، العشرات من الطائرات الورقية والبالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة، وذلك لإحداث حرائق في مستوطنات الغلاف.

يذكر أن الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار، دعت سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "الوفاء للجرحى".

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه الى مخيمات العودة شرق غزة، مؤكدةً على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة الى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضاً لصفقة القرن الأمريكية.


 


 

















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