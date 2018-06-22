صورة: الكشف عن المنظومة الإسرائيلية لاعتراض الطائرات الورقية والبالونات الحارقة





وفي ذات السياق، قال الجيش الإسرائيلي، إنه سيعرف كيف يرد إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من غزة.







وبدورها، قالت وزيرة القضاء أيليت شاكيد: "إذا اختارت حماس تصعيد الوضع , فقد نتجه نحو شن عملية "الجرف الصامد 2" في غزة".

رام الله - دنيا الوطننشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الجمعة، صورةً لمنظومة اعتراض الطائرات الورقية والبالونات الحارقة في غلاف غزة.وقالت الصحيفة، إن المنظومة من ابتكار شركة "إلبيت"، لافتاً إلى أنه يبدو أنها ناجحة حيث لا يوجد حرائق في غلاف غزة حتى اللحظة.