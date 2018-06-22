ساعات تفصل المرأة السعودية عن مقود قيادة السيارات!

يبدأ الأحد سريان القرار التاريخي في السعودية الذي نالت المرأة السعودية بموجبه تصريحا بقيادة السيارة في المملكة، وبذلك لا يفصل السيدات عن هذه الخطوة إلا بضع ساعات.





ولفتت صحيفة "سبق" الإلكترونية في هذا الشأن إلى أن هذا القرار بحسب مختصين اقتصاديين، سيمكن النساء في المملكة من الاحتفاظ بـ 40% من دخلهن وأسرهن، كانت هذه النسبة تدفع سنويا للسائقين.





وأفادت الصحيفة بانطلاق فعاليات استعدادا لهذه المناسبة في الرياض والدمام وجدة وتبوك، بهدف تعزيز "مفاهيم الأمان والسلامة لقيادة المركبات، وكيفية استخدام الطرق والتعريف بنظام المرور ولوائحه، وذلك من خلال نشاطات ومسابقات مرورية ميدانية وتقنية موجهة للنساء والأطفال بإشراف مباشر من الإدارة العامة للمرور".





وكانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة قد كشفت أن "الأسر السعودية تنفق ما يقدر بنحو أكثر من 25 مليار ريال رواتب سنوية على السائقين الأجانب العاملين لديها الذين وصل عددهم إلى نحو 1.38 مليون سائق".





ويمثل هؤلاء السائقون 60% من إجمالي العمالة المنزلية الأجنبية البالغة 2.33 مليون شخص.

رام الله - دنيا الوطن