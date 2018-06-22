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شؤون فلسطينية

حماس: يجب الاستمرار في المسيرات السلمية والشعبية والحرص على تقليل الأضرار

حماس: يجب الاستمرار في المسيرات السلمية والشعبية والحرص على تقليل الأضرار
رام الله - دنيا الوطن
 دعا إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للمحافظة على الطابع الشعبي والسلمي لمسيرة العودة وكسر الحصار من أجل تقليل الأضرار في صفوف المدنيين.

وقال رضوان، في خطبة الجمعة بمدينة غزة: "عليكم الاستمرار في المسيرات السلمية والشعبية والحرص على تقليل الأضرار ما أمكن"، وأضاف: " نعلم أن العدو الإسرائيلي هو قاتِل، لكن يجب أن نحافظ على تقليل التضحيات".

وأوضح أن قطاع غزة يتعرض للحصار ولمؤامرة ممنهجة من أجل إرغامه على "رفع الراية البيضاء".

وتابع مستكملاً: "الأطفال والنساء يتعرضون لإعدام مُمنهج من الاحتلال، لكن عليكم ألا ترهقكم الجراحات".

وطالب رضوان الفلسطينيين بالصبر والاستمرار في المسيرات "حتى تحقيق الاهداف المرجوّة منها"، داعياً للحفاظ على "الثوب الوطني لها".

وأشار إلى أن "الاحتلال يعاني من حالة إرباك وتخبّط في تعامله مع فعاليات المسيرة، حيث يستخدم القصف ضد الطائرات الورقية والأطفال والشباب والفتيات".

ولفت رضوان إلى أن حركته تمارس كل أنواع القتال "من مسيرات سلمية، إلى قتال مسلحّ، إلى مشاغلة الاحتلال حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني".

وفي هذا الصدد، قال رضوان "إن المقاومة الفلسطينية هي الدرع الحامي للشعب والتي رسّخت مبدأ (القصف بالقصف، والهدم بالهدم، والدم بالدم)".

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