الخضري يطالب المجتمع الدولي بسرعة معالجة الأزمات الإنسانية لغزة

عددّ النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أهم الخطوات المطلوبة في إطار التغلب على الواقع الصعب والخطير في قطاع غزة.





وقال الخضري في تصريحٍ صحفي أن المطلوب "رفع الحصار بشكل كامل، وهو ما يتمثل في فتح جميع المعابر التجارية والأفراد، دون استثناء، والسماح بالاستيراد والتصدير من وإلى غزة دون قيود، ودون قوائم ممنوعات تكبل وتحاصر آلاف المصانع والورش والصناعيين والعمال".





وأضاف " الخطوة الثالثة فتح الممر الأمن بين غزة والضفة الغربية لتسهيل التنقل بين أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك الشروع فورا في إعمار مطار غزة الدولي تمهيدا لتشغيله، وتشغيل ممر بحري يربط غزة بالعالم الخارجي تمهيدا لإقامة ميناء غزة البحري".





وأكد ضرورة العمل في الوقت ذاته على إقامة مشروعات تشغيل العمال الفلسطينيين للتخفيف من مستوى البطالة وفتح الأسواق الخارجية لتصدير منتجات غزة المتنوعة.





وقال الخضري "الوحدة الفلسطينية صِمَام أمان في الخروج من كل ما يعانيه الشعب الفلسطيني، سواء في القدس بمحاولات التهويد والاقتحامات للمسجد الأقصى، وفِي غزة بالحصار والعدوان، وفي الضفة الغربية باستمرار الاستيطان وجدار الفصل العنصري والحواجز".





رام الله - دنيا الوطن