شؤون فلسطينية

وزيرة إسرائيلية: قريباً سنجد حلاً للطائرات والبالونات الحارقة

وزيرة إسرائيلية: قريباً سنجد حلاً للطائرات والبالونات الحارقة
رام الله - دنيا الوطن
 زعمت ما تُسمى بـ"وزير القضاء" الإسرائيلية إيليت شاكيد، أن "إسرائيل" ستجد قريباً حلاً للطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع والتي أدت إلى حرق مساحات واسعة من الأحراش الزراعية.

وقالت شاكيد وفقاً لصحيفة معاريف: "إن "إسرائيل" التي عرفت تطور منظومة القبة الفولاذية ستجد حلا لظاهرة الطائرات الورقية خلال الاسابيع المقبلة"، زاعمةً أن مطلقي الطائرات الورقية مخربين وكل ما يفعلونه "إرهاب"، على حد زعمها.

وأضافت: "إذا تسببت حماس بتدهور الوضع؛ فإننا ذاهبون الى "الجرف الصامد2"، حسب قولها.

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