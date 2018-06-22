فتح: صياغة المؤامرة تحت غطاء انساني لن تنجح

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة فتح أن التحركات ألامريكية في المنطقة تحت عنوان " تحسين الوضع ألانساني في غزة " تناقض كبير مع مواقف أمريكا الاخيرة التي قطعت مساهمتها عن الانروا، وقطعت كامل المساعدات عن الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، مشددة على أن هذه التحركات مشبوه وتهدف الى فصل قطاع غزة خدمة فقط لإسرائيل لتصفية القضية الفلسطينيةوقال المتحدث الرسمي لحركة فتح وعضو مجلسها الثوري أسامه القواسمي في تصريح صحفي ، إن محاولة إعادة صياغة المؤامرة تحت غطاء إنساني لتمرير صفقة العار لن تمر ولن تجد لها طريق للنجاح، فالحل يكمن بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي كاملا عن كل اراضي دولة فلسطين المحتلة وعاصمتها القدسوشدد القواسمي على أن المحاولات الاسرائيلية الامريكية لحرف البوصلة عن جوهر الصراع والمتمثل بالاحتلال والاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني الى مساعدات إنسانية مضيعة للوقت، واستنساخ لتجارب فاشلة ، وأن الحل الوحيد يكمن تطبيق الشرعية والقانون الدوليين وانهاء الاحتلال الاسرائيلي ونظام الابارتهايد