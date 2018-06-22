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دولي

غواتيمالا: سقوط حافلة رياضيين في هاوية ومقتل 8 من ركابها

غواتيمالا: سقوط حافلة رياضيين في هاوية ومقتل 8 من ركابها
رام الله - دنيا الوطن
سقطت حافلة لنقل الركاب في هاوية من ارتفاع 70 مترا، وعلى متنها 55 طالبا كانوا متوجهين للمشاركة في مسابقات رياضية في مدينة سان ماركوس في غواتيمالا.

وأسفر الحادث عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، حيث توفي سبعة منهم على الفور، والثامن في المستشفى.

وتم نقل 35 شخصا إلى مستشفى سان ماركوس بعد إصابتهم بجروح خطيرة ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل في مكان الحادث.

وقال شهود عيان، إن السائق فقد السيطرة على الباص الذي انحرف وسقط في الهاوية، ولا يستبعد المحققون أن يكون سبب ذلك وجود خلل في فرامل الحافلة.

وفي يناير من هذا العام قتل 36 شخصا في بيرو نتيجة سقوط حافلة لنقل الركاب كانت تقل حوالي 50 شخصا، من منطقة جبلية بعد اصطدامها بشاحنة على بعد 70 كيلومترا من عاصمة البلاد ليما.

وتشهد دول أمريكا اللاتينية بشكل دوري مثل هذه الحوادث بسبب رعونة السائقين وتردي حالة الطرق والوضع الفني السيئ لوسائط النقل.

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