بعد زيارتهما الاردن ومصر.. كوشنير وغرينبلات يلتقيان نتنياهو في القدس

يستقبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، اليوم الجمعة، مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير وموفده إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات.





ويأتي هذا اللقاء بعد جولة للمسؤوليْن الأمريكيين في عواصم بالمنطقة منها القاهرة وعمان والرياض حيث تناولت اللقاءات خطة التسوية المعروفة بصفقة القرن والسبل الكفيلة بتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.





ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، يوم الاثنين من الأسبوع القادم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.





واجتمع مستشار ترامب جاريد كوشنير وموفده إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات مع الملك الأردني في عمان يوم الثلاثاء الماضي، وبحثا معه خطة التسوية الأمريكية.





وكان هذا الملف قد هيمن على اللقاء الذي عقده المسؤولان الأمريكيان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي في القاهرة أمس.

رام الله - دنيا الوطن