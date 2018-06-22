عاجل

  • معاريف: وزيرة القضاء أيليت شاكيد: إذا اختارت حماس تصعيد الوضع , فقد نتجه نحو شن عملية "الجرف الصامد 2" في غزة

شؤون فلسطينية

الإعلام: قانون منع تصوير جنود الاحتلال يستهدف كل الإعلاميين في فلسطين

الإعلام: قانون منع تصوير جنود الاحتلال يستهدف كل الإعلاميين في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الإعلام إن إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يحظر توثيق ممارسات جنود الاحتلال خلال أداء "المهام العسكرية"، ومعاقبة من يصورهم الذي يعني عمليًا استهداف كل العاملين في الإعلام في فلسطين، ومنعهم من العمل.

وصادق الكنيست بالقراءة التمهيديّة على مقترح القانون الّذي يمنع توثيق ممارسات جنود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقضي القانون بتجريم كل من يقوم بتوثيق ممارسات الجنود من خلال الصور أو أشرطة مصوّرة أو تسجيلات صوتيّة، بحيث يحدد المقترح عقوبة السجن الفعلي حتى عشر سنوات.

وأضاف بيان للوزارة في رسالة مفتوحة للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين: "نخاطب رئيس الاتحاد فيليب لوروت، وأعضاء اللجنة التنفيذية له، اتخاذ خطوات عملية لحماية الصحافيين الفلسطينيين، من هذا القانون العنصري، ، الأمر الذي يشكل مخالفة لكل القوانين العالمية التي تكفل حرية العمل الصحافي، ويتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الذي يوفر الحماية للصحافيين، ويمنع إفلات المعتدين عليهم من العقاب، ويطلق يد الجنود لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وتابعت الوزارة: إن توقيت مشروع القانون بعد تسريب تسجيل مصور في نيسان الماضي، يرصد جنودا إسرائيليين على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين، ويفرحون بإصابة أحد الأطفال، وعقب تبرئة الجندي القاتل إليئور أزاريا، وهو يعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل بعد إصابته، وهو المشهد الذي وثقته العدسات، يستدعي تحرك الاتحاد على أوسع نطاق، لإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حرية العمل الإعلامي، وتمنع استهداف الصحافيين، وتقدم ضمانات لحمايتهم.

وورد في الرسالة: "يواجه الصحافيون الفلسطينيون عدوانًا متكررًا، ويدفعون ثمناً باهظًا خلال تنفيذ رسالتهم المهنية، وفقدت الأسرة الإعلامية الصحافيين: ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين في آخر جريمتين للاحتلال بغزة، عدا عن جرح واحتجاز وإعاقة عمل العشرات منهم، وفي أيار الماضي سجلت 106 انتهاكات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق (92) صحفيًا، و(4) انتهاكات بحق مؤسسات إعلامية، و (6) أخرى بحق طواقم إعلامية".

وأضافت: إن القانون الذي طرحه عضو "الكنيست" روبرت إيلتوف من حزب "يسرائيل بتينو"، بدعم من وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، يأتي للتعتيم على جرائم الجيش بحق أبناء شعبنا، ويطال كافة العاملين في الإعلام المحلي والأجنبي، ويسعى لإرهابهم، ما يتطلب تحركات قانونية في مختلف دول العالم، وتدخل نقابات الصحافيين في كل مكان لحماية الحقيقة، التي يمثلها الإعلاميون، وإسقاط هذا القانون العنصري، وغير المسبوق حتى في ظل الحروب والصراعات والأنظمة الديكتاتورية.

أخبار ذات صلة

تعديل قانوني اسرائيلي يمنع المتضررين المقدسيين من تقديم دعاوى ضد شرطة الاحتلال

تعديل قانوني اسرائيلي يمنع المتضررين المقدسيين من تقديم دعاوى ضد شرطة الاحتلال

إصابات في حادث سير غرب جنين

إصابات في حادث سير غرب جنين

كوشنير يبحث في مصر وقطر خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

كوشنير يبحث في مصر وقطر خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

الهباش: القيادة الفلسطينية مستمرة في الدفاع عن مقدساتنا

الهباش: القيادة الفلسطينية مستمرة في الدفاع عن مقدساتنا

مستوطنون يقيمون احتفالا صاخبا في ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف

مستوطنون يقيمون احتفالا صاخبا في ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف

وفاة طفل غرقاً في بركة زراعية في طمون

وفاة طفل غرقاً في بركة زراعية في طمون

ضمن سياسة تهجيرهم...الاحتلال يخطر بطرد 21 عائلة من بالأغوار

ضمن سياسة تهجيرهم...الاحتلال يخطر بطرد 21 عائلة من بالأغوار

إصابة جندي من جيش الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة

إصابة جندي من جيش الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابات في حادث سير غرب جنين

إصابات في حادث سير غرب جنين

الإعلام: قانون منع تصوير جنود الاحتلال يستهدف كل الإعلاميين في فلسطين

الإعلام: قانون منع تصوير جنود الاحتلال يستهدف كل الإعلاميين في فلسطين

مستوطنون يقيمون احتفالا صاخبا في ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف

مستوطنون يقيمون احتفالا صاخبا في ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف

وفاة طفل غرقاً في بركة زراعية في طمون

وفاة طفل غرقاً في بركة زراعية في طمون

ضمن سياسة تهجيرهم...الاحتلال يخطر بطرد 21 عائلة من بالأغوار

ضمن سياسة تهجيرهم...الاحتلال يخطر بطرد 21 عائلة من بالأغوار

إصابة جندي من جيش الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة

إصابة جندي من جيش الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة

الاحتلال يقتحم اللبن الشرقية جنوب نابلس

الاحتلال يقتحم اللبن الشرقية جنوب نابلس

الشاعر: حالة الطفل حسان التميمي دليل على استهتار الاحتلال بحقوق الطفل الفلسطيني

الشاعر: حالة الطفل حسان التميمي دليل على استهتار الاحتلال بحقوق الطفل الفلسطيني

منوعات

جانيت جاكسون تتحدث عن معاناتها مع الاكتئاب قبل زواجها من مليونير قطري

جانيت جاكسون تتحدث عن معاناتها مع الاكتئاب قبل زواجها من مليونير قطري

علا الفارس في مرمى هجوم السعوديين مرة أخرى بعد هذه التغريدة

علا الفارس في مرمى هجوم السعوديين مرة أخرى بعد هذه التغريدة

لوشي تثير ضجة واسعة في الشارع السوداني بعد ظهورها بملابس فاضحة

لوشي تثير ضجة واسعة في الشارع السوداني بعد ظهورها بملابس فاضحة

شيلاء سبت بصور جريئة &#34;مغطاة بالسحاب فقط&#34;.. هل قلدت كاتي بيري؟

شيلاء سبت بصور جريئة "مغطاة بالسحاب فقط".. هل قلدت كاتي بيري؟

&#34;لأنه متحول جنسياً&#34;.. معايدة في عيد الأب تقلب حياة كايلي جينر

"لأنه متحول جنسياً".. معايدة في عيد الأب تقلب حياة كايلي جينر

بعد الخسارة.. سما المصري تفضح الفنانين الذين سافروا الى روسيا

بعد الخسارة.. سما المصري تفضح الفنانين الذين سافروا الى روسيا

فيفي عبده تكشف قصة المقلب الذي تعرضت له وأدى إلى طلاقها

فيفي عبده تكشف قصة المقلب الذي تعرضت له وأدى إلى طلاقها

سلاف فواخرجي تُغضب الممثلات المصريات بتصريحها الصادم

سلاف فواخرجي تُغضب الممثلات المصريات بتصريحها الصادم

رامي وداليدا عياش يرزقان بطفلتهما التي أطلقا عليها اسم مميز

رامي وداليدا عياش يرزقان بطفلتهما التي أطلقا عليها اسم مميز

وعكة صحية مفاجئة تطيح بعبد الله الرويشد وتلغي حفلته بالسعودية

وعكة صحية مفاجئة تطيح بعبد الله الرويشد وتلغي حفلته بالسعودية

عربي

بسبب السعودية.. باريس تخفض مستوى تمثيلها في مؤتمر خاص باليمن

بسبب السعودية.. باريس تخفض مستوى تمثيلها في مؤتمر خاص باليمن

تونس تعتقل المنظم الرئيسي لعملية هجرة سرية أودت بحياة 87 شخصاً

تونس تعتقل المنظم الرئيسي لعملية هجرة سرية أودت بحياة 87 شخصاً

غرق 220 شخصا قبالة سواحل ليبيا

غرق 220 شخصا قبالة سواحل ليبيا

إنقاذ أكثر من 300 مهاجر قبالة السواحل الليبية

إنقاذ أكثر من 300 مهاجر قبالة السواحل الليبية