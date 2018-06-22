ضمن سياسة تهجيرهم...الاحتلال يخطر بطرد 21 عائلة من بالأغوار

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، 21 عائلة، تسكن خربة حمصة الفوقا، بمنطقة الأغوار، بالطرد من منازلهم يوم الثلاثاء القادم؛ بحجة إجراء تدريبات عسكرية.





وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن الاحتلال سلم 18 إخطارا لـ21 عائلة، بالطرد من منازلها، من الساعة السادسة صباحا، وحتى الثامنة مساء؛ بذريعة التدريبات العسكرية.





يذكر أنه خلال الشهرين الماضيين، طردت سلطات الاحتلال، بعض العائلات من المنطقة للسبب ذاته.

رام الله - دنيا الوطن