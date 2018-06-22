إصابة جندي من جيش الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة

رام الله - دنيا الوطنأصيب جندي من جيش الاحتلال فجر اليوم الجمعة، خلال مواجهات في مخيم الدهيشة في بيت لحم.وزعم موقع "0404" العبري ان شبان المخيم القوا الحجارة وقنابل "مولوتوف" على الجيش ما ادى الى اصابة احد الجنود بالحجارة نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما رد الجيش بالرصاص وقنابل الغاز والصوت.