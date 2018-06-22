شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو صافياً وحاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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