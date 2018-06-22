شؤون فلسطينية

الشاعر: حالة الطفل حسان التميمي دليل على استهتار الاحتلال بحقوق الطفل الفلسطيني

الشاعر: حالة الطفل حسان التميمي دليل على استهتار الاحتلال بحقوق الطفل الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
حمل الدكتور إبراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية، سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عما آلت إليه حالة الأسير المحرر الطفل حسان التميمي. جاء ذلك خلال زيارة الشاعر للطفل التميمي الذي يرقد في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وقال الشاعر: "إن الاحتلال كشف عن وجهه البشع من خلال الجريمة النكراء التي مارستها قوات الاحتلال بحق الطفل حسان مما أدى لفقدان الطفل لبصره بسبب الإهمال الطبي طوال فترة اعتقاله في سجون الاحتلال".

واكد الوزير الشاعر على الدعم الكامل من وزارة التنمية الاجتماعية للطفل حسان وعائلته وتمنى للطفل الشفاء العاجل والعودة إلى مقاعد الدراسة، ومواصلة حياته الطبيعية.

أخبار ذات صلة

القدس الدولية تدعو لإعمار المنطقة الشرقية بالأقصى وإعادة تأهيل مقبرة باب الرحمة

القدس الدولية تدعو لإعمار المنطقة الشرقية بالأقصى وإعادة تأهيل مقبرة باب الرحمة

تيسير خالد: الاحتلال هو المسؤول عن الأوضاع الكارثية في غزة

تيسير خالد: الاحتلال هو المسؤول عن الأوضاع الكارثية في غزة

إنقاذ أربعة أطفال من الغرق في بحر خانيونس

إنقاذ أربعة أطفال من الغرق في بحر خانيونس

إلقاء قنبلة أنبوبية على قوة من شرطة الحدود الاسرائيلية قرب الحرم الابراهيمي

إلقاء قنبلة أنبوبية على قوة من شرطة الحدود الاسرائيلية قرب الحرم الابراهيمي

الرئاسة تدين ممارسات المستوطنين الاستفزازية في الحرم الإبراهيمي الشريف

الرئاسة تدين ممارسات المستوطنين الاستفزازية في الحرم الإبراهيمي الشريف

مستوطنون يحرقون حقول زيتون لاهالي برقة شمال نابلس

مستوطنون يحرقون حقول زيتون لاهالي برقة شمال نابلس

إصابة مواطنة من جنين في اعتداءات للمستوطنين

إصابة مواطنة من جنين في اعتداءات للمستوطنين

طولكرم: إصابة عامل بعد سقوطه من الطابق الخامس

طولكرم: إصابة عامل بعد سقوطه من الطابق الخامس

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الشاعر: حالة الطفل حسان التميمي دليل على استهتار الاحتلال بحقوق الطفل الفلسطيني

الشاعر: حالة الطفل حسان التميمي دليل على استهتار الاحتلال بحقوق الطفل الفلسطيني

القدس الدولية تدعو لإعمار المنطقة الشرقية بالأقصى وإعادة تأهيل مقبرة باب الرحمة

القدس الدولية تدعو لإعمار المنطقة الشرقية بالأقصى وإعادة تأهيل مقبرة باب الرحمة

تيسير خالد: الاحتلال هو المسؤول عن الأوضاع الكارثية في غزة

تيسير خالد: الاحتلال هو المسؤول عن الأوضاع الكارثية في غزة

إنقاذ أربعة أطفال من الغرق في بحر خانيونس

إنقاذ أربعة أطفال من الغرق في بحر خانيونس

إلقاء قنبلة أنبوبية على قوة من شرطة الحدود الاسرائيلية قرب الحرم الابراهيمي

إلقاء قنبلة أنبوبية على قوة من شرطة الحدود الاسرائيلية قرب الحرم الابراهيمي

الرئاسة تدين ممارسات المستوطنين الاستفزازية في الحرم الإبراهيمي الشريف

الرئاسة تدين ممارسات المستوطنين الاستفزازية في الحرم الإبراهيمي الشريف

مستوطنون يحرقون حقول زيتون لاهالي برقة شمال نابلس

مستوطنون يحرقون حقول زيتون لاهالي برقة شمال نابلس

إصابة مواطنة من جنين في اعتداءات للمستوطنين

إصابة مواطنة من جنين في اعتداءات للمستوطنين

منوعات

جانيت جاكسون تتحدث عن معاناتها مع الاكتئاب قبل زواجها من مليونير قطري

جانيت جاكسون تتحدث عن معاناتها مع الاكتئاب قبل زواجها من مليونير قطري

علا الفارس في مرمى هجوم السعوديين مرة أخرى بعد هذه التغريدة

علا الفارس في مرمى هجوم السعوديين مرة أخرى بعد هذه التغريدة

لوشي تثير ضجة واسعة في الشارع السوداني بعد ظهورها بملابس فاضحة

لوشي تثير ضجة واسعة في الشارع السوداني بعد ظهورها بملابس فاضحة

شيلاء سبت بصور جريئة &#34;مغطاة بالسحاب فقط&#34;.. هل قلدت كاتي بيري؟

شيلاء سبت بصور جريئة "مغطاة بالسحاب فقط".. هل قلدت كاتي بيري؟

&#34;لأنه متحول جنسياً&#34;.. معايدة في عيد الأب تقلب حياة كايلي جينر

"لأنه متحول جنسياً".. معايدة في عيد الأب تقلب حياة كايلي جينر

بعد الخسارة.. سما المصري تفضح الفنانين الذين سافروا الى روسيا

بعد الخسارة.. سما المصري تفضح الفنانين الذين سافروا الى روسيا

فيفي عبده تكشف قصة المقلب الذي تعرضت له وأدى إلى طلاقها

فيفي عبده تكشف قصة المقلب الذي تعرضت له وأدى إلى طلاقها

سلاف فواخرجي تُغضب الممثلات المصريات بتصريحها الصادم

سلاف فواخرجي تُغضب الممثلات المصريات بتصريحها الصادم

رامي وداليدا عياش يرزقان بطفلتهما التي أطلقا عليها اسم مميز

رامي وداليدا عياش يرزقان بطفلتهما التي أطلقا عليها اسم مميز

وعكة صحية مفاجئة تطيح بعبد الله الرويشد وتلغي حفلته بالسعودية

وعكة صحية مفاجئة تطيح بعبد الله الرويشد وتلغي حفلته بالسعودية

عربي

إنقاذ أكثر من 300 مهاجر قبالة السواحل الليبية

إنقاذ أكثر من 300 مهاجر قبالة السواحل الليبية

لبحث (صفقة القرن).. العاهل الأردني يلتقي ترامب في البيت الأبيض

لبحث (صفقة القرن).. العاهل الأردني يلتقي ترامب في البيت الأبيض

قطر تتحرك دولياً ضد الإمارات والسعودية

قطر تتحرك دولياً ضد الإمارات والسعودية

الملك عبد الله: لا إحلال للسلام دون قيام دولة فلسطينية

الملك عبد الله: لا إحلال للسلام دون قيام دولة فلسطينية