الشاعر: حالة الطفل حسان التميمي دليل على استهتار الاحتلال بحقوق الطفل الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنحمل الدكتور إبراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية، سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عما آلت إليه حالة الأسير المحرر الطفل حسان التميمي. جاء ذلك خلال زيارة الشاعر للطفل التميمي الذي يرقد في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.وقال الشاعر: "إن الاحتلال كشف عن وجهه البشع من خلال الجريمة النكراء التي مارستها قوات الاحتلال بحق الطفل حسان مما أدى لفقدان الطفل لبصره بسبب الإهمال الطبي طوال فترة اعتقاله في سجون الاحتلال".واكد الوزير الشاعر على الدعم الكامل من وزارة التنمية الاجتماعية للطفل حسان وعائلته وتمنى للطفل الشفاء العاجل والعودة إلى مقاعد الدراسة، ومواصلة حياته الطبيعية.