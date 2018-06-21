إنقاذ أربعة أطفال من الغرق في بحر خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
مصادر طبية إن طواقم الإسعاف أنقذت 4 أطفال من الغرق في بحر مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الخميس.
وأوضحت المصادر أن حالة الأطفال الأربعة ما بين متوسطة وخطيرة، حيث جرى نقلهم لمستشفى ناصر في المدينة لتلقي العلاج، بحسب وكالة (وفا).
مصادر طبية إن طواقم الإسعاف أنقذت 4 أطفال من الغرق في بحر مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الخميس.
وأوضحت المصادر أن حالة الأطفال الأربعة ما بين متوسطة وخطيرة، حيث جرى نقلهم لمستشفى ناصر في المدينة لتلقي العلاج، بحسب وكالة (وفا).
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